Sciopero generale in Francia, scontri tra polizia e manifestanti a Parigi, volano lacrimogeni

(Agenzia Vista) Parigi, 05 dicembre 2019 Sciopero generale in Francia, scontri tra polizia e manifestanti, volano lacrimogeni Manifestazioni a Parigi nel giorno dello sciopero generale in tutta la Francia per protestare contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Fonte: Twitter/@leGneral2 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev