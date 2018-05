Scontri a Parigi al corteo del primo maggio: oltre cento arresti

Roma, (askanews) - Violenza per le strade di Parigi il primo maggio. La manifestazione contro la riforma del settore pubblico voluta dal presidente francese Emmanuel Macron si è trasformata in una guerriglia urbana con oltre cento arresti.A margine del corteo organizzato dai sindacati, gruppi di black bloc si sono scontrati con le forze dell'ordine generando il caos. Circa 1.200 persone con volto coperto e vestiti di nero hanno incendiato auto e un ristorante della catena McDonald's, e hanno inneggiato slogan contro la polizia.La polizia ha disperso i gruppi di estremisti con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua.Macron ha condannato le violenze prima su Twitter, poi, in conferenza stampa da Sidney, ha sottolineato che "il primo maggio è il giorno dei lavoratori e non dei rivoltosi".