Scontri corteo primo maggio Torino, Saccone (Prefetto) Verifiche in corso

(Agenzia Vista) Torino, 01 maggio 2017 "Scontri delimitati nel tempo, tra poco riunione sul caso. In corso tutte le verifiche necessarie" Così il Prefetto di Torino in merito ai tafferugli durente il corteo del Primo Maggio a Torino, dove le forze dell'ordine hanno impedito ad una cinquantina di manifestanti dei centri sociali l'accesso a piazza San Carlo dove erano in corso i comizi dei sindacati. La polizia è stata costretta ad effettuare alcune cariche di alleggerimento. I centri sociali hanno sfilato al fondo del corteo, dietro uno striscione con la scritta "Poletti infame" e un furgone con la bandiera No Tav. Una manifestante è stata fermata. Courtesy Rete7. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev