Scontri in Venezuela, contro la polizia bottiglie con escrementi

Caracas (askanews) - Nuovi scontri tra manifestanti e forzedell'ordine hanno avuto luogo a Caracas, in Venezuela, dopocinque settimane di proteste - sfociate in violenze - contro ilpresidente Nicolas Maduro. Oltre alle tradizionali bottiglie molotov, i manifestanti hanno lanciato contro le forze dell'ordine delle bombe di escrementi, denominate "cacatov".Gli scontri sono scoppiati non appena i manifestanti hannotentato di raggiungere il centro città. Un gruppo di giovani conil viso coperto ha lanciato questo tipo particolare di "bombe"contro i blindati delle forze di sicurezza, che hanno rispostocon cannoni ad acqua. Le munizioni erano state preparate daimanifestanti utilizzando bottiglie o barattoli di vetro, insiemea vernice bianca.