(Agenzia Vista) Parigi, 09 febbraio 2019 Scontri tra polizia e Gilet Gialli a Parigi per la 13esima settimana di mobilitazione Sono 13 le settimane consecutive di mobilitazione dei Gilet Gialli. A Parigi ci sono stati scontri con la polizia e un manifestante ha perso una mano. Manifestazioni anche in altre città della Francia come Bourdeaux o Lille. fonte Facebook_Gilet Jaune Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it