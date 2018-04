(Agenzia Vista) Macerata, 27 aprile 2018 E'Tv Marche Scontro Mussolini-sindaco Macerata per un fantoccio del Duce appeso in piazza il 25 aprile, servizio Duro faccia a faccia tra Alessandra Mussolini e Romano Carancini, sindaco di Macerata. La Mussolini è arrivata in città dopo che durante le celebrazioni del 25 aprile era stato appeso un fantaccio di Mussolini, a testa in già, nella piazza principale della città. Mussolini e Carancini hanno avuto un diverbio davanti alla stampa che attendeva di conoscere il risultato dell'incontro tra i due. courtesy_E'Tv Marche Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev