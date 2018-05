Scontro su omaggio a Salò, il sindaco di Genova urla ai giornalisti: "Non rispondo, me ne vado"

(Agenzia Vista) Liguria, 08 maggio 2018 "Ho preso la posizione che è netta, io lavoro sulla città che è la priorità numero uno, le altre cose sono priorità diverse, io non vi parlo di questo discorso non è il mio, non parlo di queste cose io lavoro per la città, non insisto sennò me ne vado, volete che vada via? E' formalismo a me non interessa, avete altre domande sennò me ne vado? Chi dice che non ho il coraggio di prendere decisioni sbaglia. L'anno prossimo commemorerò quelle che ho fatto quest'anno. Altre domande? Grazie arrivederci non ascolto le offese". Queste le parole del sindaco di Genova Marco Bucci che, spazientito dalle domande dei giornalisti sull'omaggio del consigliere delegato ai caduti di Salò, ha lasciato la sala rossa del Comune di Genova. _Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it