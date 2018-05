Scontro tra autotreni sulla A14, le immagini del travaso di gpl e benzina

(Agenzia Vista) Bologna, 05 maggio 2018 Le squadre del Comando provinciale di Bologna, sono intervenute in A14 al km 32 corsia sud per assistenza a seguito di incidente stradale tra autotreni, uno dei quali adibito al trasporto in cisterna di 24000 litri di gasolio e di 6000 litri di benzina. A seguito del contatto, si e` danneggiata la parte adibita allo scarico e carico della cisterna, rendendo pertanto necessario effettuare sul posto il trasferimento del contenuto. L’intervento del Nucleo regionale, specializzato nel travaso e bonifica di idrocarburi e sostanze pericolose, ha permesso di ottenere il trasferimento del prodotto a un’altra autocisterna senza interrompere il flusso dei veicoli sulla rete autostradale _ Courtesy Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it