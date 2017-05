Scotto e Speranza cantano Pino Daniele e Guccini per Radio Rock

Roma, (askanews) - Radio Rock 106.6 si è intrufolata al MegaWatt Court di Milano durante "Fondamenta", tre giorni di discussione politica e programmatica organizzata da Articolo 1 - Mdp.Tra i diversi esponenti presenti del nuovo partito - nato dalla scissione interna al Partito Democratico - Arturo Scotto e Roberto Speranza hanno accettato di mettersi in gioco alla Karaoke Rock Bike dell inviato Dejan.Se la scelta canora del primo è caduta su "Je so pazzo" del compianto Pino Daniele; quella del secondo è stata indirizzata su la celeberrima "Locomotiva" di Francesco Guccini.Al termine delle improvvisate performance, i due esponenti non si sono sottratti ad un commento. "È da pazzi navigare controvento", ha aggiunto Scotto alludendo al testo del brano di Pino Daniele. Mentre per Speranza: "Il nuovo movimento avrà la forza di una locomotiva, però non con la strada segnata".