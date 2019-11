(Agenzia Vista) Berlino, 09 novembre 2019 Scultura fluttuante davanti alla Porta di Brandeburgo per i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino In occasione del trentennale della caduta del Muro di Berlino davanti alla Porta di Brandeburgo è stata installata la scultura fluttuante 'Visions in Motion', dell’artista americano Patrick Shearn. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it