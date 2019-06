(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 giugno 2019 Sea Watch, Conte,: "Compiuto ricatto politico con uso strumentale di 40 persone" "Il dibattito sollecita tanti coinvolgimenti. La mia posizione la conoscete: qualcuno la descrive come un'eroina, alcuni la stanno insultando. Ritengo scorretto aggredirla verbalmente. Avrà un regolare procedimento giudiziario. Non evocherei concetti così forti come disobbedienza civile, perché ci vedo un ricatto politico compiuto scientemente con l'utilizzo strumentale di quaranta persone". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario sulle nomine. Fonte: Facebook/Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev