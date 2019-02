Sedici stati Usa fanno causa a Trump per il muro con il Messico

Washington, 19 feb. (askanews) - Mobilitazione negli Stati Uniti contro la decisione di Donald Trump di dichiarare un'emergenza nazionale per trovare i fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico. Sedici Stati hanno intentato una azione legale nei confronti del Presidente, in quanto sostengono che viola la Costituzione.Nel documento, depositato al tribunale federale distrettuale di San Francisco, la coalizione guidata dalla California mette in discussione la legalità dell'azione del presidente: "Non ha il potere di dirottare i fondi federali perchè è il Congresso a decidere sulle spese".Lo scontro ormai è aperto. Anche la Camera dei Rappresentanti, che ora è a maggioranza democratica, potrebbe ricorrere contro la decisione di Trump. La strada per la costruzione del muro della discordia si fa dunque ancora più complessa.