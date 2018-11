Berkley (askanews) - Seggi aperti in California per le elezioni di midterm. In palio 435 seggi della Camera, un terzo, 35, di quelli del Senato, e 36 poltrone di governatore, nella prima occasione di voto per gli americani dopo l'elezione di Donald Trump alla presidenza nel 2016. Nelle immagini il voto dei residenti di Berkeley uno dei feudi "anti-Trump" in California.