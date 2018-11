(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2018 Segreteria Pd Minniti Io candidato Non faccio il prezioso ci sto pensando E cita Hegel La presentazione del libro di Marco Minniti 'Sicurezza è libertà', così l'ex ministro dell'Interno su una sua possibile candidatura alla segreteria del Pd: "Io non voglio sottrarmi al confronto. So che il tempo si sta consumando e nel momento in cui la data dell'assemblea congressuale fissata per il 17 novembre si avvicina, ogni giorno che passa diminuisce i tempi a disposizione. Io non sto facendo il prezioso: io sto pensando veramente a quello che è utile fare. E' davvero una forma di rispetto. Voglio che la mia sia una risposta che non divida né personalizzi perché in questo momento non c'è bisogno né di divisione né di personalizzazione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev