(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2019 Senatrice Leghista indossa maglietta su Bibbiano, Tensioni in Aula e Casellati sospende seduta La senatrice della Lega, Lucia Borgonzoni, interviene in Aula al Senato indossando una maglietta su Bibbiano. Tensione in Aula e la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, è costretta a interrompere la seduta. Fonte: Senato Web Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev