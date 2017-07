(Agenzia Vista) Brescia, 17 luglio 2017 La lunga giornata dei familiari e dei legali coinvolti nel processo Bossetti, di cui è attesa oggi la sentenza d'appello. Il pronunciamento della corte è slittato ripetutamente, con i giudici che si sono riuniti in camera di consiglio per oltre 10 ore. Il verdetto, atteso nella mattinata, non arriverà prima delle 24.00. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev