Sentenza contratto Raggi-Casaleggio, Di Maio: Pd vuol farci fuori

Roma, (askanews) - "Aspettiamo ovviamente la sentenza. Dico una cosa che il Pd, perché questo ricorso è firmato anche dalla senatrice Cirinnà (Monica, ndr), siccome non riesce a liberarsi di noi politicamente allora ricorre a mezzucci da tribunale per colpirci. Io non credo che ci riusciranno e poi rispetteremo tutte le sentenze che ci saranno, sono molto fiducioso": lo ha detto il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, interpellato dai cronisti a margine di un convegno sull'intelligence, a proposito della sentenza attesa sul ricorso presentato al tribunale civile di Roma in cui si afferma che la sindaca Virginia Raggi sia ineleggibile a causa del contratto firmato con la Casaleggio Associati.