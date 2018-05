(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2018 I finanzieri del Comando provinciale di Roma, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma – Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza, hanno sottoposto a confisca beni e strumenti di investimento, per un valore complessivo di circa 800mila euro a un pluripregiudicato di Nettuno _ Courtesy Guardia di finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it