Serie A, Gattuso (all Milan): "Critiche Salvini? Pensi alla politica, l'Italia ha tanti problemi"

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2018 Serie A, Gattuso Salvini si lamenta pensi alla politica, ci sono tanti problemi “Io non parlo di politica perché non capisco nulla. A Salvini dico di pensare alla politica, abbiamo problemi molto grandi in Italia. Se ha tempo di pensare anche al calcio vuol dire che siamo messi male”. Così il tecnico del Milan Gennaro Gattuso al termine della partita con la Lazio, rispondendo alle parole del vice-premier Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev