(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2018 Serie A, Gerson (Roma) non era facile, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare Seconda vittoria consecutiva per la Roma che batte 5-2 il Benevento nel posticipo della quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Campani in vantaggio con il gol di Guilherme, ma la reazione dei capitolini è veemente. Il pareggio arriva con Fazio e nel secondo tempo i padroni di casa con il gol di Dzeko e la doppietta del giovane Under. Gli ospiti accorciano con Brignola, con Defrel a fissare il punteggio su calcio di rigore nei minuti di recupero. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev