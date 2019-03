(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2019 Serie A, Ranieri (All Roma): "Buona predisposizione dei giocatori a fare quello che dico" "Dai giocatori ho visto una buona predisposizione a seguire quello che dico, ma in questo momento non posso chiedere troppo perché erano abituati a giocare con schemi diversi". Queste le parole di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, durante la conferenza stampa pre partita. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev