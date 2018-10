Serie B, Cassano: "Situazione grottesca, Entella merita di essere ripescato"

(Agenzia Vista) Liguria, 08 ottobre 2018 "Oggi è stata una giornata stupenda, sono tornato in campo e sono molto felice". Lo dice Antonio Cassano al termine del primo allenamento con la Virtus Entella che gli ha dato la possibilità di allenarsi con la prima squadra senza obblighi contrattuali. "Devo ringraziare il presidente Gozzi che mi ha dato questa opportunità e e lo ringrazio. E' una scommessa che ho fatto per i miei figli e mia moglie. Basta cassanate, sono cresciuto, e non voglio dare delusioni a loro", aggiunge il 36enne pugliese ai microfoni di Sky Sport prima di parlare della sentenza prevista per domani in cui il Tar deciderà se l'Entella dovrà giocare in Serie B o C. "Incrocio le dita per il club, la cosa più importante è che l'Entella abbia quello che merita. Se rimarrei anche in C? Per il presidente Gozzi farei di tutto. E' una delle poche persone serie nel calcio" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev