Seung-min star del violoncello a Bruxelles tra i big della musica

Roma, (askanews) - Seung-min Kang, 30 anni, coreana, star del violoncello, si prepara a sfidare 68 musicisti da tutto il mondo, i più grandi della musica classica, nel prestigioso concorso "Regina Elisabetta" che si tiene ogni anno a Bruxelles dal 1937.E' la prima volta che la competizione viene aperta anche ai violoncellisti, prima vi concorrevano esclusivamente pianisti, violinisti e cantanti. "Il violoncello è diventato molto popolare negli ultimi 20-30 anni - spiega Nicolas Dernoncourt, direttore artistico del concorso - non solo tra i musicisti, anche nelle sale da concerto, spesso in programma ci sono esibizioni di solo violoncello, cosa che prima non accadeva mai".Per lei, così giovane, è una grande emozione essere stata selezionata. Seung min si è formata in Corea e ha studiato alla Scuola di musica di Berlino, ha vinto numerosi concorsi internazionali, ma il "Regina Elisabetta" potrebbe rappresentare un vero trampolino per la sua carriera. Ha conquistato già la semifinale contro 12 colleghi. Ora non le resta che gareggiare contro il gotha della musica.