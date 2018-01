(Agenzia Vista) Napoli, 31 gennaio 2018 Sgominata baby gang a Napoli che aggredì Gaetano alla metro di Chiaiano Gli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati di Scampia e di Chiaiano, coordinati dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, hanno eseguito 9 ordinanze cautelari, 8 in Comunità e uno per la permanenza in casa, nei confronti di altrettanti minori.I giovanissimi sono accusati di lesioni gravissime e di aver provocato danni irreversibili nei confronti di un minore. Sono stati identificati grazie alle telecamere in zona e alla decisione di alcuni indagati di riferire alcuni particolari della aggressione .Fonte Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev