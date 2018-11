(Agenzia Vista) Verona, 24 novembre 2018 Sgominata banda incubo degli autotrasportatori 7 arresti Sono stati catturati l’altra notte, dalla Polizia Stradale di Verona, Milano e Bergamo, i sette componenti di una banda specializzata nel razziare la merce trasportata da camion ed autoarticolati durante i periodi di sosta notturni. L’arresto dei sette autori, colti in flagranza di reato, è avvenuto in provincia di Monza dopo il loro ultimo colpo portato a termine in provincia di Bergamo. Gli arrestati, tutti provenienti da comuni della provincia di Bari, erano nell’occhio degli investigatori, in particolare di quelli di Verona, che da diverse notti, insieme ai colleghi lombardi, avevano predisposto servizi mirati per intercettare il gruppo criminale, dopo una serie di furti commessi a danno di autotrasportatori. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev