Shanghai, furgone in fiamme contro la folla: 18 feriti

Shanghai (askanews) - Paura a Shanghai dove un furgone ha preso fuoco ed è uscito fuori strada, abbattendosi su una folla di pedoni. Ci sono stati 18 feriti, tre dei quali in maniera grave, secondo le autorità.L'incidente è avvenuto alle 9 locali (2 della notte in Italia) in un quartiere commerciale del centro, in un momento in cui molte persone erano in camino verso il lavoro.Secondo i primi elementi dell'inchiesta, l'autista 40enne fumava al volante, mentre trasportava "senza autorizzazione" delle "sostanze pericolose infiammabili", che avrebbero preso fuoco, portando a una perdita di controllo del furgone. Sono rimasti feriti 17 passanti e l'autista stesso."Alcuni pedoni hanno rotto le finestre del furgone e hanno portato fuori le persone che erano nel veicolo. Dentro c'erano due uomini e una donna" ha raccontato questo testimone prima di venir interrotto dalla polizia locale.L'incidente è avvenuto vicino al simbolico Parco del Popolo, nella sezione ovest della via di Nanchino, un'arteria molto frequentata dove si trovano hotel prestigiosi, centri commerciali e uffici.