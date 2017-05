"She Persisted", il libro di Chelsea Clinton su 13 americane

Roma, (askanews) - E' uscito nelle librerie americane "She Persisted", libro illustrato per bambini scritto dalla 37enne Chelsea Clinton, l'unica figlia di Bill e Hillary, sempre più lanciata nella carriera di scrittrice e alla sua terza opera.Un volume di 28 pagine su 13 donne americane che hanno cambiato il mondo, da Opraw Winfrey alla scrittrice, attivista e insegnante sordo-cieca Helen Keller, fino a Sally Ride, prima astronauta statunitense a far parte di una missione nello Spazio. Immancabile, anche se in un breve cammeo, il riferimento alla madre Hillary, molto vicina a diventare la prima presidente donna degli Stati Uniti.L'uscita del libro viene considerata da molti un passo verso l'entrata in politica di Chelsea, anche se lei finora ha sempre negato; negli ultimi tempi, però, è diventata molto più attiva su Twitter, criticando Trump, prendendo precise posizioni e aumentando i suo followers (*** far vedere account Twitter).Il titolo è ispirato a una frase usata dal repubblicano Mitch McConnell per azzittire la senatrice democratica Elizabeth Warren, presto diventata un simbolo della libertà di parola e uno slogan femminista contro l'amministrazione repubblicana. Pubblicato da Penguin Random House, "She Persisted", grazie ai pre-ordini, è volato in cima alla lista delle biografie di donne per bambini vendute su Amazon.