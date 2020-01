(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 gennaio 2020 Shoah, Gentiloni: "Un onore avere Segre all'Europarlamento, in Italia si coltiva la memoria" “E’ un onore e un orgoglio avere Liliana Segre” al Parlamento europeo, dimostra che l' Italia "è uno di quei Paesi in cui si coltiva la memoria, in cui, nonostante qualche gesto estremista e incredibile, i cittadini, le istituzioni e le grandi figure di prestigio tengono alto l'onore del nostro Paese sui temi della memoria”. Così il commissario europeo agli Affari economici e monetari dell’Ue, Paolo Gentiloni, a margine di un incontro nel Parlamento Europeo, a Bruxelles, in occasione del 75esimo Anniversario della liberazione di Auschwitz. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev