(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2019 Shoah Mattarella Non esiste democrazia nei paesi dove si negano diritti alle donne Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale per le celebrazioni del Giorno della Memoria: ''Va sempre ricordato che non puo' esistere democrazia e liberta' autentica nei Paesi in cui, ancora, si continua a negare pienezza dei diritti e pari opportunita' per ogni donna". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev