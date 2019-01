Shutdown, Trump: "Rimane perché rifiutano sicurezza al confine"

(Agenzia Vista) Washington, 17 gennaio 2019 "Lo shutdown del Governo federale rimane perchè i Democratici si rifiutano di approvare la sicurezza al confine. Ma noi ce l'avremo e sarà forte. Lasceremo entrare le persone nel nostro Paese ma in modo legale. Questo per chi ha bisogno di aiuto ma avremo una sicurezza al confine forte e robusta. Mentre alcuni democratici vorrebbero un accordo, Pelosi non li lascia negoziare.” Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo intervento al Pentagono. _Courtesy The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev