Shutdown Usa, Trump pensa a muro di acciaio ai confini

Washington (askanews) - Donald Trump non molla e anzi rilancia sul muro al confine col Messico per impedire l'ingresso di migranti."Dobbiamo costruire il muro, che potrebbe essere d'acciaio invece che di cemento, è questione di sicurezza, della sicurezza del nostro Paese. Non abbiamo scelta". ha dichiarato il presidente, ribadendo la propria richiesta di milioni di dollari per finanziare la realizzazione di una barriera al confine . Poi su Tweeter ha aggiunto: "E' una soluzione perchè sia più forte sia meno invadente. Una buona soluzione e made in Usa".Poi ancora una volta agita la minaccia dell'emergenza nazionale."Potrei dichiarare l'emergenza nazionale, dipende da cosa accadrà nei prossimi giorni" ha concluso il presidente annunciando un nuovo incontro tra il vicepresidente Mike Pence e i leader democratici in Congresso Nancy Pelosi e Chuck Schumer.La questione del muso è al centro dello shutdown ossia la paralisi delle attività federali.