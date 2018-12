(Agenzia Vista) Bari, 07 dicembre 2018 A Bari il giorno di San Nicola dà per tradizione il via alle festività natalizie, e da qualche anno l'accensione del grande albero, quest'anno alto 14 metri, in piazza del Ferrarese rappresenta l'avvio ufficiale della festa. Un appuntamento condito quest'anno dallo spettacolo prima dell'inaugurazione del sindaco Antonio Decaro. _Courtesy Trmtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it