Si chiama Louis Arthur Charles, il terzogenito di Kate e William

Londra (askanews) - "Benvenuto a Louis Arthur Charles"! In italiano Luigi Arturo Carlo, o più brevemente Prince Louis, come titolano i principali tabloid britannici. Quattro giorni dopo il lieto evento al St Mary's Hospital di Londra, i duchi di Cambridge hanno rivelato il nome del terzogenito."Il bambino sarà conosciuto come Sua Altezza Reale il Principe Louis di Cambridge", ha annunciato Kensington Palace in una nota.Il nome Charles rende omaggio al nonno principe, Louis è invece uno dei secondi nomi dello stesso principe William e del primogenito George ed era il primo nome di Lord Mountbatten, amato pro-zio (zio del principe Carlo, ndr) ucciso da una bomba dell'Ira nel 1979.Più di 100mila le scommesse in tutto il Regno Unito per indovinare il nome del terzogenito di Kate e William; tra i favoriti dei bookmaker c'erano Albert e Arthur.Il Duca e la Duchessa di Cambridge avevano lasciato l'ospedale poche ore dopo il parto, il 23 aprile alle 11 circa del mattino, dopo avere posato per la stampa sui gradini della Lindo Wing. Il terzo royal baby è quinto nella linea di successione al trono.