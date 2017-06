Si riunisce nuovamente la giuria chiamata a giudicare Bill Cosby

Roma, (askanews) - Dopo non avere raggiunto un accordo sul verdetto lunedì, la giuria chiamata a giudicare l'attore americano Bill Cosby, accusato di avere drogato e abusato sessualmente di una donna nella sua casa circa 13 anni fa, è tornata a riunirsi.Ad accusare Cosby, oggi 79 anni, nel processo in corso al tribunale di Norristown, in Pennsylvania, è Andrea Constand, la quale racconta di essere stata ospite a casa sua a Philadelphia, per discutere delle iniziative sportive della Temple University, e di essere stata drogata con il Quaalude, un barbiturico, che la ridusse "a bambola senza controllo", a giocattolo semi-incosciente per il suo intrattenimento.Dopo di lei almeno altre sessanta donne hanno denunciato lo stesso meccanismo.Sono sette uomini e cinque donne tra i 20 e i 80 anni a comporre la giuria. Se trovato colpevole, la star de "I Robinson" potrebbe essere condannato fino a 10 anni di carcere.