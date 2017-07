(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2017 Siccita, Raggi: i romani aspettano una risposta da Governo e Regione Lo ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, alla stampa convocata in Campidoglio per rilasciare una dichiarazione ai giornalisti in merito all'emergenza idrica romana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev