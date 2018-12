Sicilia, Di Maio: emergenze vanno affrontate in modo organico

Palermo (askanews) - Domani sarà dichiarato lo stato d'emergenza per le zone in provincia di Catania colpite dal terremoto di Santo Stefano. Lo ha assicurato il vice premier Luigi Di Maio che si è recato in visita a Zafferana Etnea, uno dei comuni più danneggiati dal sisma in Sicilia."Noi ce la mettiamo tutta per affrontare tutte le emergenze. E' stato un anno, quello 2018, in cui per le emergenze lo Stato è stato molto sollecitato e noi ci ritroviamo alla fine di quest'anno con eventi alluvionali, il Ponte Morandi e questi eventi sismici che avevano già colpito la provincia di Catania nei mesi scorsi. E' stato un anno nel quale siamo stati in prima linea più volte per cercare di affrontare queste emergenze e la grande sfida del 2019 è creare delle Leggi dello Stato che possano permetterci di affrontare le emergenze in maniera organica e fuori dal Patto di Stabilità".