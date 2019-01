Sicurezza, Trump: "America vulnerabile, ci servono muri e barriere"

(Agenzia Vista) Washington, 17 gennaio 2019 "Senza un confine forte, l'America è indifesa e vulnerabile. Voglio ringraziare i militari perchè ci hanno aiutato durante il periodo delle carovane e ora ce ne sono altre che si stanno formando, migliaia e migliaia di persone. Non sappiamo da dove vengono, chi sono. Non sappiamo niente. Ci servono confini forti, barriere e muri. Nient'altro può funzionare, lo sanno tutti."Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo intervento al Pentagono. _Courtesy The White House