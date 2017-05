(Agenzia Vista) Napoli, 01 maggio 2017 Cgil - Cisl e Uil in piazza a Napoli per il diritto alla salute e la lotta alla corruzione, davanti all'ospedale Loreto Mare, luogo simbolo contro i comportamenti non sostenibili degli assenteisti sul lavoro. Molti i giovani in piazzale Orticello per sottolinerare la gravità della condizione per le nuove generazioni. Altrimondinews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev