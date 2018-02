Sindaco Pontedera vieta comizio di FdI, Meloni: prove tecniche di regime, Mattarella che dice?

(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2018 Sindaco Pontedera vieta comizio di FdI Meloni prove tecniche di regime La denuncia della leader di FdI Giorgia Meloni: "Prove tecniche di regime nella campagna elettorale per le elezioni politiche del 2018. Sapete che cosa succede? Nel comune di Pontedera, siamo in Toscana, il sindaco ha risposto a una nostra richiesta di occupazione di suolo pubblico per fare una manifestazione di campagna elettorale come Fratelli d’Italia dicendo che loro uno spazio non ce lo danno. Perché Fratelli d’Italia sarebbe un partito che va contro il principio di ricostituzione del partito fascista e quindi noi non possiamo fare campagna elettorale. Allora siccome abbiamo capito a dove arrivavano le leggi Fiano e tutte queste robe che a 70 anni dalla fine del fascismo stanno lì a impedire la rinascita del fascismo, cioè a impedirci di fare campagna elettorale noi che abbiamo insegnato la democrazia al Partito Democratico, perché noi i governi contro il parere dei cittadini e contro il voto dei cittadini non l’abbiamo mai fatti a differenza di questi qui, adesso abbiamo capito a dove portano: impedirci di fare campagna elettorale. Allora io voglio sapere su questo che cosa ne pensano le anime belle della democrazia. Voglio sapere dov’è la voce di Laura Boldrini, dov’è la voce del presidente del Senato Grasso, dov’è la voce del ministro degli Interni Minniti, dov’è la voce di Paolo Gentiloni, di Matteo Renzi e voglio sapere soprattutto dov’è la voce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Voglio sapere tutta questa gente, se ritengono che sia giusto impedire a Fratelli d’Italia di fare campagna elettorale per le elezioni politiche del 2018." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev