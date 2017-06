Siria, Bashar al Assad a bordo di un aereo militare russo

Damasco (askanews) - Il presidente siriano Bashar al-Assad ha effettuato la sua prima visita ufficiale nella base militare russa di Hmeimim, nell'Ovest della Siria. L'ex base aerea siriana, situata a Sud della città costiera di Latakia, è stata ceduta ai russi all'inizio del loro intervento in Siria, il 30 settembre 2015.Assad ha passato in rassegna carri armati e mezzi blindati e ha discusso con gli alti gradi russi. Nel video si vede Assad, in giacca e cravatta, salire al posto del pilota su un Sukhoi 35.