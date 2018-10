(Agenzia Vista) Mosca, 24 ottobre 2018 Siria, Conte: "Russia fondamentale per soluzione conflitti" "Noi sosteniamo il dialogo con la Russia che resta un attore fondamentale per la risoluzione dei conflitti regionali". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa congiunta con il presidente della Russia, Vladimir Putin, al termine dell'incontro tra i due leader. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it