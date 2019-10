Siria. Da Zingaretti alla Bonino, in piazza per esprimere solidarietà al popolo curdo

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2019 Siria. Da Zingaretti alla Bonino, tutti in piazza per esprimere solidarietà al popolo curdo La manifestazione in Piazza della Rotonda, davanti al Pantheon, per esprimere solidarietà nei confronti del popolo curdo e contro l'invasione della Turchia di Erdogan nel nord della Siria. Interviste a margine all'esponente di +Europa, Emma Bonino, il viceministro agli Esteri ed esponente del Pd, Marina Sereni, e all'ex presidente della Camera ed esponente del, Laura Boldrini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev