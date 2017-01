Siria, De Mistura: colloqui Astana vicini a dichiarazione finale

Astana (askanews) - I negoziati in corso ad Astana, in Kazakistan, fra governo siriano e ribelli per trovare una soluzione del conflitto siriano sono vicini a una"dichiarazione finale" secondo l'inviato delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura, mediatore dei negoziati. "Ci sono discussioni molto intense perché non si tratta di un documento, si tratta di una cessazione delle ostilità, che significa vitaper i siriani", ha aggiunto.Le parole ottimiste di De Mistura arrivano dopo una prima giornata che non ha portato a molti risultati e durante la quale le parti in causa hanno dovuto far i conti con la nuova politica del presidente americano neo insediato: Trump non ha escluso una possibile collaborazione con la Russia contro l'Isis.La speranza è che la secondo giornata di colloqui porti a risultati più concreti. "Il principale ostacolo al successo di questa conferenza e di queste negoziazioni sono le continue violazioni del regime di Bashar al Assad e le minacce di deportazioni forzate in altre regioni" ha detto Osama Abou Zeid, portavoce della delegazione dei ribelli.