Siria, forze arabo-curde: circa 3.000 persone uscite da Baghouz

Roma, 5 mar. (askanews) - Sono circa 3.000 le persone uscite dal villaggio di Baghouz, ultima roccaforte dei jihadisti dello Stato islamico (Isis) in Siria assediata dai combattenti arabo-curdi delle Forze democratiche siriane (Fds), supportate dalla coalizione internazionale a guida Usa.Dopo l'evacuazione di migliaia di civili in più di due settimane, i combattenti anti-jihadisti delle forze arabo-curde hanno ripreso l'offensiva contro gli ultimi combattenti dello Stato Islamico."Rallentando ieri l'offensiva a Baghouz, siamo riusciti a evacuare circa 3.000 persone dalla sacca Isis attraverso un passaggio che abbiamo aperto - ha scritto su Twitter il capo dell'ufficio media Fds, Mustafa Bali - un gran numero di jihadisti del Daesh (acronimo arabo di Isis) si è arreso alle nostre forze nella notte".Proprio lunedì 4 marzo le Forze democratiche siriane avevano riferito di un rallentamento dell'offensiva a causa della presenza di civili, usati come scudi umani dall'Isis.