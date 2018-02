Siria, Onu chiede cessate il fuoco immediato per almeno un mese

Ginevra, (askanews) - I rappresentanti delle Nazioni Unite in Siria hanno chiesto lo stop immediato delle ostilità per almeno un mese in tutta la Siria per permettere l'arrivo degli aiuti umanitari e l'evacuazione di persone gravemente malate o ferite.Il portavoce dell'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari dell'Onu (Ocha):"Chiedono una pausa umanitaria di almeno un mese che inizi subito in tutta la Siria visti i bisogni umanitari molto critici e l'incapacità di fornire l'aiuto di cui disponiamo. La squadra ha avvertito delle conseguenze molto gravi della crisi in diverse regioni del paese"."Fino ad oggi abbiamo 380 famiglie che hanno raggiunto i villaggi vicini e alcuni che hanno raggiunto i quartieri della città di Aleppo, ma migliaia di persone sono ancora intrappolate nell'area".