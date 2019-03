Siria, raid russi nella provincia di Idlib. Uccisi 13 civili

Idlib, 14 mar. (askanews) - Almeno 13 civili, tra cui sei bambini, sono morti mercoledì nei raid aerei russi nella provincia di Idlib. Lo comunica l'Osservatorio siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna. Nei raid sono rimaste ferite 60 persone colpite in diverse aree della provincia nord-occidentale, che è l'ultimo grande baluardo dei ribelli siriani.Si tratta dei primi attacchi dopo l'accordo tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. L'accordo di tregua era inteso a scongiurare un'offensiva pianificata dal regime e dai suoi sostenitori russi che i gruppi di assistenza temevano potesse scatenare la peggiore crisi umanitaria del conflitto siriano di otto anni.In base all'accordo, la Turchia eserciterebbe la sua influenza sui gruppi anti-regime nella regione di Idlib per far ritirare i combattenti. L'assalto del governo siriano sull'ultimo grande baluardo delle forze ribelli è stato bloccato, ma le disposizioni dell'accordo non sono state attuate fino in fondo.La regione di Idlib è controllata principalmente dai jihadisti di Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un gruppo siriano guidato dagli ex combattenti di Al-Qaeda.