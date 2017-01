Sisma, Raggi: vicinanza a popolazioni colpite. A Roma nessun danno, non ci sono motivi di allarme

(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 18 gennaio 2017 La sindaca di Roma, Virginia Raggi, tranquillizza gli abitanti della Capitale sul sisma ''Al momento non è stato rilevato alcun danno'' ha anche aggiunto 'Non ci sono motivi di allarme'. Terremoto di magnitudo 5.3 alle 10.25 in Centro Italia. La scossa sentita nel Lazio, in Abruzzo e nelle Marche. Alle 11.14, altre due scosse a magnitudo della seconda scossa registrata è di 5.4. L'epicentro della prima scossa è stato registrato dall' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Montereale, in provincia dell'Aquila, a una profondità di 9,2 km. Altrimondi.