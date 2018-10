Sisma e tsunami in Indonesia, 1.400 morti. Erutta vulcano Soputan

Palu (Indonesia), (askanews) - Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti del sisma e dello tsunami che ha colpito l'isola di Sulawesi, In Indonesia. Si parla di oltre 1.400 e di decine di dispersi.Come se non bastasse, l'isola è stata scossa dall'eruzione del vulcano Soputan, nella provincia di Sulawesi del Nord. Nelle immagini si vede una colonna di fumo e cenere alta quasi 6.000 metri. Le autorità hanno consigliato alla popolazione di evitare tutta l'area nel raggio di almeno 5 chilometri e di prepararsi all'evacuazione.L'impatto del terremoto è stato devastante: 66mila abitazioni sono state distrutte dalla scossa di magnitudo 7.5 seguita da un altro terremoto di 5.9 al largo dell'Isola di Sumba, circa 200mila persone hanno urgente bisogno di aiuto e i sopravvissuti lottano contro fame e sete. I residenti di Palu, città con il più alto numero di vittime e di altri villaggi, denunciano la mancanza di assistenza da parte del governo. "Da tre giorni aspettiamo soccorsi e operazioni di salvataggio, stiamo ancora cercando molti dispersi, gli abitanti del villaggio fanno le ricerche come possono, senza i macchinari adatti" denuncia un uomo di Wani, villaggio raso al suolo.E una donna, sopravvissuta alla tragedia, si preoccupa del futuro dell'isola. "L'impatto economico è enorme, anche le barche da pesca sono andate distrutte. Il governo ce le deve fornire".