'Sky 'ndo vai', gli slogan della manifestazione dei dipendenti

(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 08 febbraio 2017 I dipendenti di Sky in sciopero per protestare contro il ridimensionamento della sede di Roma, che porterebbe a tagli e trasferimenti forzati dei lavoratori. La manifestazione in Piazza Montecitorio ha visto la presenza di esponenti del mondo politico quali Gianni Alemanno e il vicesindaco di Roma Luca Bergamo, il quale ha evidenziato la necessità di un intervento congiunto di enti locali e Governo per porre rimedio alla situazione creatasi.