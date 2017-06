Smaltimento illecito di rifiuti, 19 arresti tra Napoli e Bari

(Agenzia Vista) Bari, 07 giugno 2017 All’esito delle complesse attività investigative condotte dal personale del Commissariato della Polizia di Stato di Manfredonia e dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari su richiesta della Procura, il GIP presso il Tribunale di Bari, dr.ssa Chiara Mastrorilli, ha disposto l’esecuzione di 19 misure cautelari personali (5 in carcere, 9 ai domiciliari, 2 obblighi di dimora, 2 divieti di dimora e 1 divieto di esercizio dell’attività d’impresa) nonché il sequestro preventivo di beni per il valore complessivo di oltre 9,3 Milioni di Euro. Oltre 130 sono gli uomini della Polizia di Stato e Guardia di Finanza che stanno operando per l’esecuzione delle ordinanze le città di Bari, San Severo (FG), Cerignola (FG), Zapponeta (FG), Casalnuovo di Napoli (NA), Pozzuoli (NA), Pollena Trocchia (NA), Mariglianella (NA), Napoli, Barletta (BT), Mola di Bari (BA), Gravina in Puglia (BA) e Modugno (BA). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev